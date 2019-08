Bonlieu Scène Nationale Annecy Saison 2019-2020. Que voir, qu’entendre cette saison ?

Voici un rapide panorama totalement subjectif et assumé de la programmation.

Tout d’abord la nouvelle création de Dominique Pitoiset, qui ne se jouera que du 6 au 9 novembre. Voici un metteur en scène qui sait extraire la substantifique moelle des textes qu’il choisit, digère et fait vivre. Son « Linda Vista » devrait répondre à « Un été à Osage County ».



Comme il m’arrive d’être masochiste et parce que la polémique ne me déplaît pas, pourquoi pas « Architecture » de Pascal Rambert de qui les deux précédentes productions m’ont déçu, intellectuellement prétentieuses et creuses, la dernière évoquant curieusement Don Quichotte, les bras d’Audrey Bonnet tournant comme des moulins à vent.

Beaucoup, enthousiasmés par la pièce et le jeu des actrices m’ont affirmé « C’est moderne, il n’y a pas de narrativité, c’est ce qui surprend et dérange ». Bon, Diderot est vachement moderne alors.

Dans Le Point, BHL signe une critique caprine (dithyrambique – de la même famille de mots que Rambo, sans doute-) de « Architecture », lui qui s’enthousiasma des écrits de Jean-Baptiste Botul, gag brillant de quelques intellectuels polissons qui s’amusèrent à inventer un philosophe et à rédiger les textes qu’il aurait laissés malgré lui ; de son côté, « Le Canard Enchaîné » reste sur sa faim. A voir donc, pour le plaisir de discutailler au bar de Bonlieu et peut-être d’apprécier enfin Pascal Rambert servi par une liste impressionnante d’actrices et d’acteurs.



Beaucoup de danse cette saison.

« Vous chantiez ? j’en suis fort aise.

Eh bien : dansez maintenant. »



D’autant plus qu’on entendra chanter Agnès Jaoui, Bertrand Belin, Keren Ann, Vincent Delerm, Fatoumata Diawara et que la musique passera aussi par le jazz, par l’Orchestre des Pays de Savoie.

Cirque, spectacles à voir en famille, Molière, Michel Boujena, Pascal Rambert, Le Canard Enchaîné, BHL, Jean-Baptiste Botulh, Shakespeare, André Dussollier, Pippo Delbono, Homère, François Morel, Claude Brozzoni doublement présent, Romane Bohringer et les autres complèteront la ronde des spectacles.



Une mention pour « Uncanny Valley » de Rimini Protokoll dont nous avions tant apprécié « Nachlass » à Bonlieu il y a deux ou trois saisons.



Les abonnements sont ouverts le 31 août.

Qu’on se le dise !



PS; À vous de consulter la liste complète de tous les spectacles et de composer le cocktail qui vous convient.