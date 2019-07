Auberge Le Chaudron

La Combe - 73220 Montsapey

Téléphone : 04.79.70.43.18



Horaires :

Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, toute la journée dès 8h30.

Fermé le lundi et jeudi.



Le Chaudron de Florence et Jean-Luc à Montsapey réunit accueil chaleureux, cuisine authentique, généreuse, totalement maison, en relation avec l’environnement local. Le tout animé par la passion d'un binôme qui se complète parfaitement.



De quoi passer un agréable moment, se ressourcer, travailler en équipe loin des contraintes habituelles.... Touristes, sportifs, randonneurs, skieurs et familles, n'hésitez pas !

3 chambres à l'étage de l'auberge

Un gîte d'étape de plain-pied jusqu'à 8 personnes

Une salle de restauration de 60 personnes, pour le déjeuner et le dîner

Privation possible sur réservation pour vos repas à plusieurs

Bar ouvert dès 8h30 et toute la journée pour vos petits-déjeuners, goûters et encas

Site internet : https://aubergelechaudron.com/ Page Facebook : https://www.facebook.com/aubergelechaudron.montsapey