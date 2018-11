« Au Tour des Enfants » 2018. Un mois entier de spectacles à Annecy

Un mois entier, des dizaines de spectacles à prix très abordables, voire gratuits, à partager en famille, parfois dès le plus jeune âge.



Cirque, théâtre, théâtre chanté, musique, théâtre d’objets, marionnettes, expositions, manège, animation, morphing ,ateliers, atelier-goûter-philosophie, contes, lectures, opéra burlesque, monocycle…….à Bonlieu, à l’Auditorium de Seynod, La Turbine, au Théâtre des Collines, dans les médiathèques d’Annecy, au Mikado, au Brise-Glace….



Pour cette 4° édition « Au Tour des Enfants » s’étend sur un mois afin d’ouvrir le regard des enfants sur toutes les disciplines possibles.



L’ambition est d’utiliser le jeu et l’art afin d’ouvrir l’esprit, de former le goût et de participer à l’éducation des plus jeunes grâce à l’émotion artistique et au partage avec les plus grands.



De quoi préparer très agréablement les fêtes de fin d’année.