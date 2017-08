Atomic Blonde, Berlin va droit dans le mur !

L'originalité du film se situe plus dans l'esthétisme des images, alternant entre images d'archive d'une RDA au bord de la rupture en ce mois de novembre 1989, et scènes flashy aux couleurs saturées entre bleus et rouges, dignes des clips des 80'. Le point fort du film est très certainement la bande originale qui prend le dessus sur l'histoire, et nous balade dés la première image et jusqu'au générique de fin entre new wave et pop à travers les tubes de l'époque, de David Bowie à Dépêche Mode, en passant par les Clash et Eurythmics...



Le film raconte la mission de Lorraine, une agent secret Anglaise (interprétée par une Charlize Theron à mi-chemin entre Sharon Stone, Uma Turman et Angelina Jolie) envoyée à Berlin par ses supérieurs du MI6, pour retrouver une liste de noms. Elle se retrouve malgré elle au centre d'une conspiration et va devoir se défendre pour sauver sa vie. Les scènes de violence sont parfaitement orchestrées, rythmées par la musique qui est très certainement l'acteur principal, aux côtés de la belle blonde.



Berlin va droit dans le mur, et nous assistons à un épisode de notre histoire tout en suivant Lorraine qui accomplit sa mission avec la froideur et la beauté d'une actrice hitchcokienne.