Annecy à mi-chemin entre le Canada et la Chine

Dans le lieu réservé aux accréditations , nous rencontrons Marc Loos, fondateur et rédacteur en chef de CLONEWEB et son frère Alexandre.



Marc Loos, vous avez créé un site web.



C’est un site d’actualité cinéma et de critiques de films. On aime beaucoup l’animation mais on traite d’autres domaines aussi. Je viens au festival pour la 5° année.



Quels souvenirs gardez-vous de vos festivals précédents ?



Guillermo del Toro l’année dernière .Pour une master class. On a pu parler avec lui. Parmi les meilleurs souvenirs , il y a le réalisateur de Là-Haut , et aussi Ron Clements…chaque année Disney vient avec des pointures.



Vous venez à la fois comme professionnels et comme passionnés.



Oui, ça incite à faire plein de choses, à aller voir, à écrire. Et puis nous n’avons pas énormément de moyens, alors il faut vraiment aimer ça !