Annecy. Inauguration de la stèle en l’honneur de Suzanne Noël ce 11 novembre 2018

En retraçant la vie de Suzanne Noël, M. Le Préfet souligne cette anecdote « Elle a été appelée à soigner Sarah Bernhardt à la suite d’un lifting pratiqué aux Etats-Unis et qui n’avait pas abouti au succès attendu (rires dans l’assistance). Il vaut mieux se faire opérer en France ! Ne le répétez pas à Monsieur Trump, il ne faut pas créer des soucis supplémentaires.



A travers le docteur Suzanne Noël, c’est donc à toutes les femmes engagées pendant la première guerre mondiale et après que nous souhaitons rendre un hommage officiel et solennel. Elles ont joué un rôle primordial dans cet effort de guerre et dans le soulagement des blessures et des souffrances de tous ces mutilés, 600 000 blessés, 300 000 mutilés, ces fameuses « gueules cassées. »…



Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes les infirmières de la Croix Rouge française.

Nous sommes fiers de rendre aujourd’hui un hommage exceptionnel à cette femme, le docteur Suzanne Noël, à travers l’œuvre de Kymia qui marquera ici, sur le site de l’ancien hôpital d’Annecy, tout l’apport de Suzanne Noël pour alléger les souffrances des mutilés de guerre et de la vie. »