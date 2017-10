Annecy Fête la Gastronomie avec succès !

Il fallait d’abord un produit du terroir, fortement lié à la région, emblématique, reconnaissable, susceptible de titiller les papilles et les esprits. C’est Marc Veyrat qui s’y colle et incarne le produit phare de la manifestation. Gouaille, franc parler percutent le nombreux public. C’est que dans le brouhaha consensuel, il faut parler fort pour se faire entendre et faire entendre la voix du bon sens et de la cuisine au service de la santé. Et puis, il y a avec Marc Veyrat la petite pointe d’humour pour faire passer le tout et assurer une bonne digestion intellectuelle. C’est pourquoi il nous a régalés, sans s’embrouiller, d’une recette d’œufs brouillés crémeux sans crème. Veyrat, un produit local qui voyage bien puisqu’il sortait de l’Elysée où il a rencontré le Président de la République et reprenait l’avion juste après sa démonstration culinaire à la Fête de la Gastronomie.



En cuisine, il faut aussi un véritable travail d’équipe. C’est ce qu’ont assuré les chefs locaux qui ont régalé les très nombreux visiteurs sur deux services, vendredi après-midi et samedi.