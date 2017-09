Annecy Cinéma Italien, une page se tourne mais l’aventure continue !

www.annecycinemaitalien.com Renseignements / Programmation

C’est un départ. Il faut établir une base à développer. Il fallait aussi donner un signe très clair sur ce qu’est aujourd’hui un festival.J’aime les choses qui apparaissent très simples de l’extérieur car ça permet de travailler la complexité à l’intérieur. C’est plus facile pour le public. Il y a tout un travail avant que les gens soient dans la salle de projection. Afin que les choses soient claires. On a une liberté de mouvement si les points de référence sont clairs.Oui, c’est important. Si vous avez raté une séance, il y a les rencontres avec les réalisateurs, il ne faut pas hésiter.C’est vrai. D’autant plus qu’une grande réforme qui est en gestation depuis dix ans va très prochainement être mise en place pour dynamiser le cinéma italien et le rendre plus proche du système français. Ce cheminement a déjà aidé des réalisateurs qui seront présents cette année à Annecy. Une nouvelle dynamique se met en place ; la RAI, par exemple, qui finance un petit documentaire très spécial comme Il monte delle formiche, c’est le signe que les choses changent. Il y a une véritable volonté de montrer un cinéma différent.C’est comme en cuisine. Les ingrédients étaient sur la table et c’est à nous de réaliser les recettes. Il y a une grande volonté et une forte attente aussi bien en Italie que de ce côté-ci.