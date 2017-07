Alain Benzoni et le Festival Au Bonheur des Mômes

Quand je sera grand , je fera pestacle.

Je suis le créateur du festival ainsi que le directeur général et artistique. Je l’ai créé il y a très longtemps pour le jeune public et les familles.C’est le public de demain. Il faut lui faire lâcher les écrans, l’amener à voir du spectacle vivant à la fois ludique, éducatif et qui apporte beaucoup à ce jeune public mais aussi aux parents. C’est un moment de partage dont il est possible de parler ensuite à la maison.(rires). C’est la première fois qu’on me pose cette question ! Non, c’est tout le contraire ! C’est du rêve, beaucoup de rêve juste avant la rentrée des classes. La plupart des festivals se déroulent en juillet. Nous nous sommes positionnés fin août pour apporter un bol d’air et de rêve avant la rentrée.Entièrement d’accord avec vous. Un bon spectacle pour enfants s’adresse à tout le monde à condition de ne pas prendre les enfants pour des imbéciles ni pour des cibles financières.C’est une alchimie compliquée parce que j’ai une compagnie, je pratique les arts de la rue depuis 40 ans en Haute-Savoie mais aussi un peu partout en Europe ; de là vient l’idée de montrer chez nous ce qui se passe ailleurs. J’ai des équipes qui tournent dans toute l’Europe et font des repérages, j’ai un réseau important, je connais les festivals où je peux voir des choses nouvelles pour surprendre le public et les professionnels. Au Bonheur des Mômes s’adresse à la fois au public et aux programmateurs. Plus de 300 d’entre eux viennent faire leur marché au Grand Bornand. D’où l’intérêt de surprendre et de montrer des choses qu’on ne voit pas ailleurs.Oui, encore. Je ne veux pas "vieuxconniser". C’est un peu plus difficile mais j’arrive encore à être surpris. J’en ai vraiment envie.Il faut l’être toute sa vie. Quand j’étais enfant je disaisIl est très important de garder son âme d’enfant.