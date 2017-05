À la rencontre de Bob Sinclar au Festival Pharaonic 2017

Bob Sinclar, tu as eu, tu as une belle carrière, toujours présent alors ?

Quand j’ai commencé à toucher les platines, je ne me suis pas dit que j’allais faire une carrière. Je n’ai jamais eu de plan de carrière. J’ai fait ça au jour le jour. Toujours au feeling, encore aujourd’hui .Les tubes sont arrivés par accident et d’autres tubes viendront par accident. Je ne cherche pas à en faire à tout prix en plagiant les autres. Pas de pauses pour l'instant, au contraire !



Tu ne penses pas te mettre en pose ?

Non ! Je tourne même encore plus qu’avant. 95 dates dans l’année.



Tu produis des artistes ?

Non, aujourd’hui c’est presque du mécénat. L’artiste produit sa musique et la diffuse sur les réseaux sociaux. Les gens n’achètent plus de disques, ils les partagent, c’est une autre façon d’écouter de la musique. Tout se passe sur scène, il faut être un bon DJ, un bon producteur, et aussi il faut être très créatif.



Chambéry, le Pharaonic, tu en avais envie ?

Je ne vais jamais là où je n’ai pas envie. C’est important de venir dans ce genre de festival, en France, avec une très belle organisation. J'offre 80, 90 dates dans l'année, c'est important pour moi de choisir les endroits.



Tu tournes principalement en France ?

J’étais en Sicile hier ; j’ai beaucoup de dates en Italie, en Espagne, Ibiza…beaucoup de festivals... J’ai beaucoup de trucs en préparation mais je ne veux pas en parler car je dois les bosser et puis… je suis superstitieux.



Si tu pouvais être dans la peau quelqu’un d’autre ?

Roger Federer ! J’adore ce mec, sa façon de jouer, l’énergie, l’élégance…mais je pourrais me retrouver dans la peau de n’importe quel sportif de haut niveau que j’aime. Je me sens comme un sportif parce que pour la scène, les voyages, il faut aussi s’entraîner...

J'aimerais savoir ce qu'il ressent pendant une balle de match... le mental qu'il a quand il a la pression, tout ça...

Il y a quand même une différence parce que pour les artistes, il n’y a pas de compétition mais de l’émulation. Si quelqu’un réussit, ça pousse toute la scène. Il faut s'entraîner. Il faut le mental.



Des adversaires dans ce que tu fais ?...

Il n'y a pas d'adversaire, .. On c'est tous aidés les uns les autres, il y a eu Daft Punk, Cacius, Étienne de Crecy, Martin Solveg, David Guetta... maintenant Feder, The Avener.. et plein d'autres... c'est une bulle créative en pleine effervescence.



Un message a faire passer ?

La musique parle pour moi ! ;)



Tu es à chambéry, de passage dans les montagnes de Savoie... et nous avons cru entendre que tu avais ton prof de ski particulier... tu aimes le ride, tu peux nous en dire un peu plus ?

Oui, ici il y a un pote à moi, Julien Lopez.Il est champion de free-ride, on est super potes depuis de 10 ans. A l'origine il m'avait invité dans un festival qu'il avait organisé à la Plagne et il m'a donné 2, 3 cours fabuleux. J'adore le ski, la glisse, tout ça ... mais je ne ferais pas ce qu'il fait, c'est un fou. Même si tout est calculé, le mec c'est un fou ... c'est un peu chaud ! Chacun son métier... Tu sais pas où il veut m'envoyer... il veut m'envoyer à l'hôpital (grosse barre de rire avec Bob)