À la découverte de Just William, un jeune DJ plein de promesses !

Just William, présente toi au public.

J’ai bientôt 18 ans. Je suis le DJ résident de "DJ Mag France" et c’est ce qui m'a permit d’accéder au Pharaonic. Je prod beaucoup surtout en ce moment , je suis tout le temps dans les studios à Londres. Je garde mes sons pour moi parce que je veux qu’ils soient propres et pros avant de les sortir. J'ai déjà sorti des prods mais j'expérimente surtout ma musique dans ma chambre.



Tu t’es fait remarquer comment ?

Depuis l’âge de 12 ans, j’étais sûr d’avoir trouvé ma voie. Alors j’ai tenté des trucs, j’ai envoyé un mix à DJ Mag…et puis ils m'ont remarqué. J'ai essayé de me bouger dans tout, j'ai tenté des trucs à droite à gauche, je voulais vraiment que ça marche.



On t'a déjà fait remarqué que tu ressembles à Avicii plus jeune ?

Avicii, Martin Garix, Justin Bieber surtout !! Ça fait plaisir tout le temps ! (rires)



Tu as des dates ?

J’étais au Winter Sound en Suisse, il y a trois semaines. Cet été je serai à l’electra Beach... le soleil les filles ! C'est mes grosses dates, on verra bien par la suite. Je fais une école de musiques à Londres (ingénierie son, production, composition...).