6° Coup de théâtre. 11/17 septembre 2017. Annecy

_ Prends un grand shaker, de la taille d’Annecy. Mets-y des lieux divers et variés comme la salle Pierre Lamy, le Quai de la Cathédrale, la cour du Château, la Cinémathèque de Veyrier, le complexe d’animation et le Prieuré de Sevrier, la Vallombreuse de Menthon , les Teppes, l’Impérial, Duingt.._ Ton shaker déborde d’Annecy !_ Pas du tout. C’est comme la recette du Marius de Pagnol :1/3 de curaçao,1/3 de citron,1/3 de Picon et un grand tiers d’eau…_ Ce qui fait quatre tiers._ Qui tiennent tous dans le même verre si celui-ci est assez grand. Et le Coup de Théâtre est assez grand !_ Et le programme ?_ 18 spectacles plus le bal de clôture. Ionesco, de l’impro, des concerts et Shakespeare._ Shakespeare à l’heure du Brexit ?_ Eh oui, la culture est plus profonde et plus solide que la politique. Tu mets tout ça dans le shaker, tu remues énergiquement, poétiquement, convivialement, improvisamment pendant sept jours et tu obtiens le 6° Coup de Théâtre à déguster ensemble pour avoir les yeux pleins d’étoiles !